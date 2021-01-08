Hindistan hükümeti Odisha Mining Corp.’a iki demir cevheri bloku tahsis etti

Cuma, 08 Ocak 2021 17:04:28 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezi hükümeti, Odisha hükümetinin madencilik kolu Odisha Mining Corporatio’a (OMC), iki demir cevheri blokunun tahsisinin onaylandığın açıkladı.

Jilling-Langlotta ve Guali cevher bloklarının tahsisinin eyalet hükümetine hammadde üretimini hızla artırma olanağı tanıyacağı ve yerel çelik üreticilerini etkileyen mevcut arz sıkıntısını da hafifleteceği bildiriliyor.

Daha önce, merkezi hükümet, Rengalbada cevher blokunun yine eyalet hükümetine ait olan Odisha Mineral Exploration Company Limited’e (OMECL), tahsisine karar vermişti.

Ülkenin en büyük cevher üreten eyaletlerinden olan Odisha, Kasım ayında yıllık %10 artışla 10,35 milyon mt cevher üretimi yaptı.