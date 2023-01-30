Hindistan hükümeti NMDC’ye ait tesisin özelleştirilme sürecinde birden fazla teklif aldı

Pazartesi, 30 Ocak 2023 10:49:25 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, devlete bağlı madenci NMDC Limited’e ait yıllık 3 milyon mt kapasiteli yeni tesisin özelleştirilme sürecinde birden fazla teklif aldığını belirtti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, hükümet şirketin inşa ettiği çelik tesisinin %50,79 hissesinin devri için özel yatırımcılardan teklif beklemeye başlamış, teklif gönderilmesi için belirlenen son gün 27 Ocak olarak açıklanmıştı.

Henüz resmiyete kavuşmamış olsa da hükümete yakın kaynaklar, Tata Steel Limited, JSW Steel Limited, Adani Group, Vedanta Group ve Jindal Steel and Power Limited’in de aralarında yer aldığı yerel çelik üreticilerinin neredeyse tamamının teklif gönderdiğini söyledi.