Hindistan hükümeti JSW Steel’in BPSL’i tasfiyesine ilişkin kararını açıklayacak

Hindistan Maliye Bakanlığına bağlı Mali Hizmetler Dairesi tarafından yapılan açıklamada hükümetin, JSW Steel’in Bhushan Power and Steel Limited (BPSL) devralımını iptal eden Yüksek Mahkeme hükmüne ilişkin bankalarla görüşme yaptığını ve yakın zaman içerisinde kararını açıklayacağını bildirdi.

Mali Hizmetler Dairesi Sekreteri M. Nagajaru, “Borç verenlerle birlikte kararı inceledik ve avukatlarımızın görüşlerini aldık. Karara yönelik yaklaşımımızı belirlemeye çalışıyoruz. Yakın zaman içerisinde netleştireceğiz,” dedi.

Yüksek Mahkeme kararının uygulanması halinde JSW Steel’in üretimi %10-15 azalacak ve AVFÖK’ü yaklaşık %10 düşecek.

JSW Steel, BPSL’i 2019 yılında iflastan kurtarma yoluyla devralmıştı ve BPSL’in alacaklılarına 2,26 milyar $’ın üzerinde teklif sunduğu iflastan kurtarma planı, yasal sıkıntılara ve itirazlara rağmen 2019 yılının Eylül ayında Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

2017 yılında BPSL’in konkordato talebi kabul edilmişti. Söz konusu tarihte şirketin alacaklılarına olan borcu mevcut kurla birlikte 5,58 milyar $’ı aşmıştı.