Hindistan hükümeti demir çelik sektörünü ihracatta vergi iadesi programına dahil etti

Hindistan hükümeti ihracatta vergi iadesi programına demir çelik sektörünü de dahil etti.
Böylelikle ihracata yönelik üretim yapan demir çelik beraberinde farmakolojik ürünler ve kimya sektörleri 15 Aralık 2022-30 Eylül 2023 tarihleri arasında vergi iadesi alabilecek.
Söz konusu sektörler geçtiğimiz yıl ihracatta vergi iadesi programından çıkarılmış, yerel çelik sektörü dış piyasalara yapılan satışların azalması karşısında programa yeniden dahil edilmeyi talep etmişti.
Hindistan’ın nihai mamul ihracatı bu yılın Kasım ayında yıllık %53 düşüşle 330.000 mt olurken, Nisan-Kasım döneminde yıllık %55 düşüşle 4,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.