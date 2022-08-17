Hindistan hükümeti cevher zenginleştirmesinin zorunlu hale getirilmesini önerdi

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 11:39:16 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti ticari madenciler tarafından üretilen veya çelik üreticilerine ait madenlerden çıkarılan düşük tenörlü demir cevherinin zenginleştirilmesinin zorunlu hale getirilmesi önerisinde bulundu.

Bir hükümet yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, maden işletmecilerinin ürettiği düşük tenörlü cevherin en az %80’ini zenginleştirmesi gerektiği, aksi takdirde madencilik ruhsatının iptaline varan cezalar uygulanabileceği belirtildi.

Her demir cevheri madencisinin %58’den düşük tenörlü demir cevherinin %80’ini %62 tenörlü cevhere dönüştürecek zenginleştirme tesisleri inşa etmesi şart koşuldu.

Madenler üç ayda bir denetlenecek ve %58’den düşük tenörlü cevherin %80’inin zenginleştirilmemiş olmasının tespit edilmesi halinde madenci, yüksek kalite demir cevheri için zenginleştirilmesi gereken asgari hacim ile zenginleştirilen cevher hacmi arasındaki fark üzerinden imtiyaz ücreti ve ekstra ödeyecek.

Bununla birlikte üst üste iki mali yılda şart koşulan oranda zenginleştirme işlemi yapılmaması veya kesilen cezanın ödenmemesi durumunda madencinin madencilik ruhsatı iptal edilebilecek.

Ayrıca madencilerin zenginleştirme tesisi inşa etmek yerine düşük tenörlü cevherlerini katma değer amacıyla bağımsız zenginleştirme tesislerine veya zenginleştirme tesisi işleten ve yedek kapasitesi olan madencilere satabilme seçeneği de olacak.