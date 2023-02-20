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Hindistan hükümeti altı maden bloğunu bu ay ihaleye açacak

Pazartesi, 20 Şubat 2023 10:13:11 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, dördü demir cevheri olmak üzere altı maden bloğunu bu ay bitmeden ihaleye açacağını duyurdu.

Chhattisgarh’ta yer alan ve tekliflerin geçtiğimiz yıl istendiği Chhipuri B, Gomter-Wakeli, Bijapur ve Hahaladdi North dört demir cevheri blokları yarın ihaleye açılacak.

Öte yandan Andhra Pradesh’teki Bandiamottu bloğunda bakır, kobalt ve nikel rezervlerinin yer aldığı belirtilirken, Karnataka’da yer alan Udagi bloğunda ise kireç taşı rezervlerinin bulunduğu ve söz konusu blokların da ay bitmeden ihaleye açılacağı bildirildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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