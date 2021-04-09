Hindistan “gözden kaçan” sevkiyatları kontrol etmek için ithalat denetleme sistemini iyileştirecek

Cuma, 09 Nisan 2021 12:36:00 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Ticaret Bakanlığı, ticareti iyileştirmeye yönelik yeni önlemlerinin başlangıcı olarak, “gözden kaçan ithalatı” kontrol etmek ve yapılan ithalatı yerel üretim kapasiteleriyle ilişkilendirmek için Çelik İthalatı Denetleme Sistemi (SIMS) dahil ithalat denetleme sistemlerini güçlendiriyor.

Bir hükümet yetkilisi, Bakanlık’ın topladığı verilere göre, ithalat denetimine tabi her ürün grubunda “diğerleri” adında bir bölüm bulunduğunu söyledi. Hindistan’ın 10 ürün grubundaki ithalatının %80’inin dahil olduğu “diğerleri” grubu, 128 milyar $ değere sahip ve ülkenin toplam ithalatının %33’ünü oluşturuyor.

Bakanlık incelemesine göre, 2020 ve 2021 yıllarının Ocak ayında ülkenin toplam metal hurda ithalatının %97’si “diğerleri” grubuna giriyor ve dolayısıyla ithalat denetleme sistemi kapsamında bulunmuyor.

Bakanlık, ithalat denetleme sisteminin dışında kalan ithalatı kontrol etmek için tüm ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'ndeki demir içeren ve içermeyen metaller, çelik ve mühendislik ürünleri, elektrikli ekipmanlar, kimyasallar ve plastikler ile tesis ve tesis ekipmanları kategorilerine dahil etmeyi planlıyor.

SIMS kapsamında, tüm cevher ve çelik ithalatçıları, internet üzerinden yaptıkları kayıt ücreti ödemelerinde bilgilerini detaylı bir şekilde belirtmek zorunda. Böylece hükümet, yapılan tüm ithal sevkiyatların ürün ve ürün grubu bilgilerini elde edecek.