Hindistan döküm sanayi ithalat vergisinin kaldırılması kararından memnun

Perşembe, 26 Mayıs 2022 10:43:31 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan döküm sanayi, hükümetin çelik üretiminde kullanılan hammaddelere uygulanan ithalat vergisini kaldırma kararından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, bu sayede ürün bulunabilirliğinin artacağını ve fiyat istikrarının sağlanacağını belirtti.

Hindistan Döküm Sanayicileri Birliği Başkanı Devender Jain, “Döküm sanayi hammadde fiyatlarındaki benzeri görülmemiş artışlar nedeniyle son aylarda büyük zorluklar yaşadı. İthalat vergisinin kaldırılmasıyla birlikte nihai mamul fiyatları düşecek ve bu karar döküm sanayine destek sağlamakla birlikte küresel piyasalardaki rekabet gücünü artıracak,” açıklamasını yaptı.

Hükümet yakın zaman önce koklaşabilir taş kömürüne uygulanan %2,5, koka uygulanan %5 ve ferronikele uygulanan %2,5 oranlarındaki ithalat vergilerini kaldırırken, toz cevher, parça cevher ve konsantre demir cevherine uygulanan %30 oranındaki ihracat vergisini %50’ye yükseltmiş ve pelet ihracatı ile çelik ihracatına sırasıyla %45 ve %15 oranlarında vergi getirmişti.