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Hindistan demir-çelik dahil birçok sektörün sera gazı emisyon hedeflerini belirleyecek

Pazartesi, 30 Haziran 2025 16:47:37 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı, demir ve çelik dahil pek çok sanayi sektörünün sera gazı emisyon yoğunluğu hedeflerine ilişkin kuralların belirlendiği raporun taslağını yayımladı.

Ulusal karbon piyasası oluşturmak için 2023 yılında başlatılan Karbon Kredisi Ticaret Programı (CCTS) kapsamında bu yönde bir adım atıldığı bildirildi.

Hedeflerini aşan şirketlerin, fazla emisyonlarını dengelemek amacıyla ulusal karbon piyasasından karbon kredisi satın almasının zorunlu tutulacağı ve emisyonlarını standardın altında tutan şirketlerin ise fazla kotalarını satışa çıkarabileceği öğrenildi.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde cezai yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi. Enerji Verimliliği Bürosu (BEE), demir-çelik dahil olmak üzere sanayi sektörleri için oluşturulan ayrıntılı metodolojiyi kullanarak emisyon yoğunluğu hedeflerini hesaplayacak.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Hindistan, yeşil çelik taksonomisini açıklamıştı. Bu kapsamda üretim sonunda karbon salımı metrik ton başına 2,2 mt’dan az olan nihai mamulün yeşil çelik olarak tanımlanacağı ve kategorilerin belirlenmesinde kullanılan alt sınırın her üç yılda bir gözden geçirileceği bildirilmişti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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