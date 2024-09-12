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Hindistan Çin ve Vietnam’dan ithal kaynaklı paslanmaz boruya telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

Perşembe, 12 Eylül 2024 16:17:10 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Maliye Bakanlığı, Çin ve Vietnam’dan ithal kaynaklı paslanmaz çelik boruya uygulanan telafi edici verginin süresinin beş yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Söz konusu ülkelerden ithal kaynaklı paslanmaz çelik boruya yönelik telafi edici vergi ilk kez 2019 yılında getirilmişti.

Böylelikle Hindistan, Vietnam ve Çin’den ithal söz konusu ürüne sırasıyla %12 ve %30 oranlarında telafi edici vergi uygulamaya devam edecek.

Hindistan Paslanmaz Boru Üreticileri Birliği dâhil pek çok sektörel birlik Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü’ne (DGTR), ithal paslanmaz kaynaklı borunun teşvikler sebebiyle Hindistan’a üretim maliyetlerinin altındaki fiyatlardan satıldığı yönünde başvuruda bulunmuştu. Başvuru sonrası başlatılan soruşturmada telafi edici verginin kaldırılmasının yerel sektöre maddi zarar vereceği belirlendi.


Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Kota ve Vergiler 

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