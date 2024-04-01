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Hindistan çelik üretiminde biyokömür kullanımını araştıracak

Pazartesi, 01 Nisan 2024 14:32:26 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı, sektördeki karbon salımını azaltmak amacıyla çelik üretiminde biyokömür kullanılması seçeneğini araştırması için bir çalışma grubu oluşturduğunu duyurdu.

Biyokömür, odun talaşı, bitki kalıntıları, gübre ve diğer tarımsal atıklardan elde ediliyor.

Ayrıca çalışma grubunun yeşil çelik üretiminin farklı boyutlarını ele alması için oluşturulan diğer 13 grup arasında yer alacağı ifade edildi.

Biyokömürün çelik sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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