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Hindistan çelik sektörüne yönelik kapsamlı küresel strateji hazırlıyor

Pazartesi, 30 Aralık 2024 14:15:08 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı, yerel çelik sektörünü hammadde, yatırım, teknoloji ve ihracat gibi alanlarda küresel piyasayla uyumlu hale getirecek kapsamlı bir strateji hazırladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Hindistan’ın küresel çelik üretimi ve ihracatında öncü bir ülke haline gelmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Yıl sonuna yönelik değerlendirmeler yapan bakanlık, sektörün sürdürülebilirlik çalışmalarında, yerel imalattaki artışta ve çelik kalitesinin iyileştirilmesinde önemli yol katettiği vurgulandı.

Bununla birlikte sektörün Yeşil Çelik Misyonu, yeni vasıflı çelik kalitelerine yönelik Üretimle Alakalı Teşvik (PLI) programı, standardizasyon ve kalite kontrol gibi önemli girişimlere imza attığı dile getirildi.

Bakanlığın öncülük ettiği Yeşil Çelik Misyonu kapsamında çelik sektöründe karbonsuzlaşmanın teşviki ve net sıfır karbon salımı hedeflerine katkı için 1,76 milyar $ yatırım yapılacağının altı çizildi.

Ayrıca söz konusu misyonun kapsamına yeşil çelik üretimine yönelik PLI programının, yenilenebilir enerjiye yönelik teşviklerin ve kamu projelerinde yeşil çelik temininin önceliklendirilmesinin dahil edildiği belirtildi.

Öte yandan Hindistan’ın demir cevheri ve koklaşmayan kömür rezervlerinin yeterli olmasına rağmen koklaşabilir taş kömürü ithalatının sınırlı yerel arz sebebiyle çok önemli olduğuna dikkat çekildi. Koklaşabilir taş kömürü ithalatı için Rusya gibi ülkelerle iş birliği ve Moğolistan ile görüşmeler yapıldığı aktarıldı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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