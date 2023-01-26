Hindistan çelik sektörü ithalatta yıkıcı fiyatlamaya karşı vergi getirilmesini talep ediyor

Perşembe, 26 Ocak 2023 10:28:59 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Birliği (ISA), 1 Şubat tarihinde yapılacak bütçe görüşmelerinde yıkıcı fiyatlama politikasıyla ithal edilen çelik ürünlerine karşı yerel sektörün korunması için vergi getirilmesi talebinde bulundu.

ISA, gümrük vergisinin yassı mamuller için mevcut %7,5’ten %12,5 ve uzun mamuller için %10 seviyelerine çıkarılmasını, bununla beraber yabancı satıcıların ülkede dampingli satış yapmasını engellemek amacıyla ithal çelik ürünlerinin tamamına %25 oranında telafi edici vergi uygulanmasını talep ediyor.

Vergi talebinin ardında ülkenin ithalatın yıllık %65 yükseldiği 2022-2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) net ithalatçı konumunda yer almasının yattığı ifade edildi.

Ancak sektör analistleri, ülkenin net ithalatçı konumunda yer almasının hükümetin geçtiğimiz yılın Mayıs ayında çelik ihracatına getirdiği %15 oranındaki vergi ve bu verginin Kasım ayında kaldırılmasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Dolayısıyla Nisan-Kasım döneminde çelik ihracatının %65 azaldığı da eklendi.