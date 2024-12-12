Hindistan Çelik Bakanlığı yeşil çelik taksonomisini resmiyete kavuşturabilir

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, çelik bakanlığının yeşil çelik taksonomisini bu hafta resmen açıklayacağını belirtti.

Bu sayede yeşil çelik piyasasının geliştirileceği, yeşil teknolojilere yönelik yatırımların teşvik edileceği, yeşil inovasyon ekosisteminin önünün açılacağı ve Hindistan’ın küresel karbonsuzlaşma çalışmalarındaki rolünün güçlendirileceği ifade edildi.

Sektör paydaşlarıyla yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından hazırlanan yeşil çelik taksonomisinin çelik üretiminde yeşil teknolojilerin kullanımının teşviki için net bir çerçeve oluşturarak sektörün daha sürdürülebilir hale gelmesi adına önemli bir adım olduğu vurgulandı. Ayrıca kolay anlaşılır bir politika geliştirilmesinin sektörün karbondan arındırılması ve yeşil ürünlere yönelik talep oluşturulması açısından ön koşul olduğu da aktarıldı.

Bununla birlikte yeşil çeliğin dünya genelinde kabul görmüş bir tanımı olmadığına, birçok organizasyon ile ülkenin bu alanda çalışmalar yürüttüğüne ve Hindistan’ın bu konuda adım adan ilk ülke olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan adil bir tanımlamanın üretim yöntemlerinin karbonsuzlaşmasını teşvik edeceği ve izleme, raporlama ve doğrulama ile yeşil çelik sertifikasyonu kullanılan bir ekosistem oluşturmanın sektörün uygun maliyetle karbondan arındırılması bakımından önem taşıyacağının altı çizildi.