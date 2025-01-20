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Hindistan Çelik Bakanlığı yerel çelik üreticilerinin karbonsuzlaşma faaliyetleri için ödenek talep ediyor

Pazartesi, 20 Ocak 2025 14:58:27 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, Çelik Bakanlığının önümüzdeki ay parlamentoya sunulacak 2025-26 mali yılı bütçesinde yerel çelik üreticilerinin karbonsuzlaşma faaliyetlerini teşvik için 1,7 milyar $’lık ödenek tahsis edilmesini talep ettiğini belirtti.

Bakanlıktan resmî açıklama gelmemiş olsa da kaynaklar, konuya ilişkin Maliye Bakanlığının harekete geçirildiğini ifade etti.

Çelik Bakanlığı, emisyonların düşürülmesi, Ar-Ge çalışmalarının hızlandırılması, hammadde verimliliğinin artırılması ve bankaların yenilenebilir enerji kredilerinde düşük faiz oranları sunmasını teşvik etmek amacıyla söz konusu ödeneği kullanmayı planlıyor.

Hükümet yakın zaman önce üretim sonunda karbon salımı metrik ton başına 2,2 tonda az olan nihai mamulün yeşil çelik olarak tanımlanacağını açıklamıştı. Hindistan çelik sektörünün karbon salımı bir metrik ton başına 2,55 ton seviyesinde yer alıyor ve söz konusu seviyenin dünya ortalamasının %38 üzerinde olduğu belirtiliyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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