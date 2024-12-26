Hindistan Çelik Bakanlığı vasıflı çelik kapasitelerine yönelik teşvik programında düzenlemeler yapacak

Hindistan Çelik Bakanlığının kapsamını genişletmek ve uygunluk kriterlerini kolaylaştırmak amacıyla vasıflı çelik üretim kapasitelerine yönelik Üretimle Alakalı Teşvik (PLI) programında düzenlemeler yapacağı belirtildi.

PLI programı kapsamında hükümet, yeni çelik kapasiteleri oluşturan üreticilere teşvik ödemesi yapıyor.

Kaynaklar, çelik sektörü paydaşlarıyla yapılan görüşmelerin tamamlandığını ve PLI programının yeni halinin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde açıklanabileceğini ifade etti. Bununla birlikte konuya ilişkin detaylar paylaşılmasa da sıfırdan kurulacak tesislere de teşvik ödemesi yapılabileceğini aktardı. Şu an için yalnızca mevcut üretim tesislerde gerçekleştirilen kapasite artırım projeleri program kapsamına giriyor.

Öte yandan çelik üreticilerinin yeşil çelik üretim kapasitesi oluşturması veya mevcut ürün portföylerine katma değerli ürün eklemesinin de PLI kapsamına alınabileceği dile getirildi.

İlk olarak 2021 yılında başlatılan program kapsamında hükümet, yeni çelik kapasiteleri oluşturulması için kademeli olarak ödenecek 761 milyon $ kaynak ayırmıştı.

İlk ödemelerin 2025 yılından itibaren başlaması ve 6 milyon $ ödeme yapılması bekleniyor.

Ancak programa kayıtlı şirketlerin projeleri tamamlamakta gecikmesi sebebiyle yapılan ödemeler, programa ayrılan ödenek miktarının altında kaldı.