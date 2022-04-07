Hindistan Çelik Bakanlığı RINL’ye demir cevheri madeni tahsis edilmesini talep etti

Perşembe, 07 Nisan 2022 10:31:55 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı, Odisha eyaleti hükümetinden demir cevheri bloklarından birinin hükümete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’e (RINL) tahsis edilmesini talep etti.

Çelik Bakanı Ram Chandra Prasad Singh, meclis komisyonlarının tavsiyesi doğrultusunda Odisha eyaleti hükümetinden Keonjhar’da yer alan demir cevheri madenlerinden birinin söz konusu üreticiye tercihli olarak tahsis edilmesi talebinde bulundu.

Vishakhapatnam’da yer alan yıllık 7,3 milyon mt üretim kapasiteli bir çelik tesisi işleten RINL’nin kendine ait hammadde kaynağı bulunmayan birkaç çelik üreticisinden biri olduğu belirtiliyor.

Hindistan hükümeti geçtiğimiz yıl RINL’nin satış yoluyla özelleştirilme sürecini başlatmıştı.