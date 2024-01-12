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Hindistan Çelik Bakanlığı ithalat vergisinin artırılmasını istemiyor

Cuma, 12 Ocak 2024 14:23:14 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı, 2024-2025 mali yılına yönelik yapılacak bütçe görüşmelerinde ithalat vergisinde artış yapılması yönündeki bir talepte bulunmayacaklarını açıkladı.

Bakanlıktan bir yetkili, yerel çelik üreticilerinin ülkenin net ithalatçı olmasına dayanarak ithalat vergisinin artırılmasını talep ettiklerini fakat yerel talebin canlı seyretmesi sebebiyle bu taleple ilgili bir adım atmayacaklarını ifade etti. 

Yerel çelik üreticileri, %7,5 oranındaki ithalat vergisinin artırılmasını talep ediyor.

Öte yandan ithalat vergisinde herhangi bir artış yapılması düşünülmese de hükümetin özellikle Çin’den ithalatı yakından gözlemlediği ifade edildi. Ayrıca hükümetin başlıca limanlarda kalite kontrol testlerinin zorunlu hale getirilmesi ve Hindistan Standartları Bürosu tarafından belirlenen spesifikasyonlara uymayan ürünlerin ülkeye girişinin engellenmesi gibi önlemlerle ithalattaki artışın önüne geçmeyi planladığı da aktarıldı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Kota ve Vergiler 

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