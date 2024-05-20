Hindistan Çelik Bakanlığı düşük kalite demir cevheri kullanımını teşvik edecek

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 14:59:35 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanı Yardımcısı Nagendra Nath Sinha tarafından yapılan açıklamada, bakanlığın düşük kalite demir cevheri kullanımını artırmaya yönelik yeni teşvik politikası üzerinde çalıştığı belirtildi.

Politika için Çevre, Ormancılık ve İklim Değişikliği gibi ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapıldığı ve çevre koruma önlemlerin desteklenmesi amacıyla söz konusu bakanlığın bütçesinden düşük kalite cevherin zenginleştirmesine yönelik teşvik sunulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Çelik Bakanlığı birkaç yıl önce düşük kalite demir cevherinin %80’inin zenginleştirilmesini zorunlu kılan bir taslak yayımlamış, hatta bu kurala uymayan madencilerin ruhsatının iptaline varan cezai işlemler uygulanmasını önermişti.

Dolayısıyla politikanın, sektör paydaşlarınca sıkı bir şekilde uygulanması için mali teşvikler sunulmasının amaçlandığı vurgulandı.

Düşük tenörlü demir cevherinin zenginleştirilmesi gerekiyor ve bu işlem çelik üreticilerinin maliyetlerinde artışa yol açıyor. Bu nedenle üreticilerin maliyetlerindeki yükselişin karşılanması gerekiyor.