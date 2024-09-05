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Hindistan Çelik Bakanlığı çelik ithalatına uygulanan verginin artırılmasını istiyor

Perşembe, 05 Eylül 2024 14:56:14 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanı H.D. Kumaraswamy, çelik ithalat vergisinin %7,5’ten %10-12’ye çıkarılması için maliye bakanlığındaki mevkidaşlarına çağrıda bulundu.

Bakan Kumaraswamy, “Hindistan çelik sektörü, Çin yüzünden sorun yaşıyor. Bu nedenle çelik ithalatına uygulanan verginin artırılması için maliye bakanlığını ikna etmeye çalışacağım,” ifadelerini kullandı.

Yayımlanan ön verilere göre 2024-25 mali yılının Nisan-Temmuz döneminde Hindistan’ın çelik ithalatının 807.000 mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Hindistan hükümeti, geçtiğimiz ay Vietnam’dan ithal bazı çelik ürünlerine yönelik antidamping soruşturması başlatmıştı.

Ayrıca JSW Steel Limited ve Tata Steel Limited gibi yerel çelik üreticileri, ticaret önlemlerine yönelik hükümet ile görüşmelerde bulunduklarını bildirmişti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Kota ve Vergiler 

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