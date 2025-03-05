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Hindistan, ABD’nin çelik ithalatı için açıkladığı verginin etkisini gözlemleyecek

Çarşamba, 05 Mart 2025 15:54:06 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik ve Ağır Sanayi Bakanı H.D. Kumaraswamy, Hindistan hükümetinin ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ithalatı için açıkladığı %25 oranındaki verginin yerel işletmeler üzerindeki etkisini gözlemleyeceğini ve sonrasında duruma göre karşılık vereceğini belirtti.

Ayrıca konuya ilişkin detaylar netleştikten sonra Hindistan’ın stratejisini hazırlayacağını ifade etti.

Yerel çelik üreticileri ve uzmanlar, ABD’nin vergilerinin dünyada çeliğe ticaret kısıtlamalarını en asgari düzeyde tutan birkaç ülkeden biri olan Hindistan’a dampingli satışlara sebebiyet verebileceğini söyledi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Hindistan Çelik Bakan Yardımcısı Sandeep Poundrik, Hindistan’ın ABD’ye yaptığı çelik ihracat hacminin çok yüksek olmadığı ve Hindistan yerel çelik sektörünün güçlü seyrettiği göz önünde bulundurulduğunda vergilerin Hindistan’ı çok fazla etkilemeyeceğini söylemişti.

Hindistan Çelik Birliği (ISA) Başkanı Naveen Jindal, “ISA olarak ABD’nin çelik ithalatına yönelik vergi kararından endişe duyuyoruz. Vergiler sebebiyle ABD’ye yapılan çelik ihracatı %85 azalarak ciddi ölçüde arz fazlasına yol açacak. Arz fazlasının da ticaret kısıtlamaları uygulamayan birkaç ülkeden biri olan Hindistan’a yönlendirilme ihtimali yüksek,” dedi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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