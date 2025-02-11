Moody’s: ABD’nin çelik ithalatı için açıkladığı vergiler Hindistan’ı etkileyecek

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Ratings, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ile alüminyum ithalatı için açıkladığı %25 oranındaki verginin ardından Hindistan’ın ABD’ye çelik ihracatında zorluklar yaşayacağını ve son 12 ayda Hindistan’ın çelik ithalatındaki artışın yerel çelik üreticilerinin fiyatları ile kârını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Hindistan Çelik Bakanı Yardımcısı Sandeep Poundrik ise Hindistan’ın ABD’ye yaptığı çelik ihracat hacminin çok yüksek olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, vergilerin Hindistan’ı çok fazla etkilemeyeceğini dile getirdi.

Moody’s, “ABD’nin açıkladığı vergiler rekabeti kızıştıracak ve çelik üretimi yapan diğer ülkelerde kapasite fazlasının artmasına yol açacak. Hint çelik üreticileri ihracatta zorluklarla karşılaşacak,” dedi.

Poundrik ise, “Trump, çelik ithalatına vergi getireceğini söylüyor. Ancak Hindistan, ABD’ye ne kadar çelik ihraç ediyor? 2024 yılında çelik üretimimiz 145 milyon mt seviyesinde yer aldı ve bunun 95.000 mt’unu ABD’ye ihraç ettik. Dolayısıyla mevcut üretimin 95.000 mt’unun ihraç edilememesinin bir önemi yok," şeklinde konuştu.

Bununla birlikte Poundrik, güçlü yerel talebin Hindistan çelik sektörünü desteklemeye devam edeceğini, iç piyasanın artan tüketimle çok güçlü olduğunu ve önümüzdeki yıllarda sektörün tüketimi karşılamakta zorlanacağını da ekledi.