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Hindistan AB’den çelik ihracatına uygulanan vergiler ve kotaların gevşetilmesini talep edecek

Pazartesi, 16 Ocak 2023 13:58:02 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti yetkilileri, Avrupa Birliği ile yapılan serbest ticaret anlaşması görüşmeleri kapsamında anlaşmanın bir parçası olarak çelik ihracatına uygulanan vergilerin ve kotaların gevşetilmesini talep edecek.

Yapılan açıklamada Hint çelik üreticilerinin mevcut kotalar ile vergilerin AB’ye çelik ihracatına ket vurduğunu aktardığı ve dolayısıyla serbest ticaret anlaşması görüşmelerinde söz konusu kotalar ile vergilerin Hindistan-AB serbest ticaret anlaşması kapsamında gevşetilmesinin talep edileceği ifade edildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, taraflar serbest ticaret anlaşmasına yönelik görüşmelere ilk kez 2007 yılında başlamış ve bu görüşmeler daha sonra yarıda kalmıştı. Geçtiğimiz yıl yeniden başlayan görüşmelerde anlaşmanın bu yılın sonunda imzalanması kararlaştırılmıştı.

Ayrıca İsveç’in 1 Ocak tarihi itibarıyla AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı üstlenmesinin anlaşmanın erkenden tamamlanmasına yönelik destek sağladığı da dile getirildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Kota ve Vergiler 

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