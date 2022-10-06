Hindistan 22 maden bloğu için açılan ihaleyi önümüzdeki iki ay içerisinde tamamlamayı planlıyor

Perşembe, 06 Ekim 2022 13:58:18 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 22 maden bloğunun ihaleye açılmasının ve söz konusu ihalenin önümüzdeki iki aylık süre içerisinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

İhaleye açılacak madenler arasında Maharashtra, Uttar Pradesh ve Goa eyaletlerinde yer alan altı demir cevheri bloğu, üç kireç taşı bloğu, üç altın bloğu, iki boksit bloğu ve birer bakır, fosforit ve glokonit blokları bulunuyor.

Kaynaklar, ihaleye ilişkin davetlerin geçtiğimiz ay gönderildiğini belirtirken, Madencilik Bakanlığının 2024 yılının sonuna kadar 500 maden bloğu için ihale açmayı hedeflediğini de ekledi.