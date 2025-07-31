HH Stainless Asya’da Nippon Steel’in düşük karbonlu borularının dağıtımını yapacak

Japonya’nın önde gelen çelik üreticisi Nippon Steel, düşük karbonlu çelik borularının Asya-Pasifik pazarında dağıtımı için Singapur’un en büyük paslanmaz çelik distribütörlerinden biri olan HH Stainless Pte Ltd. ile tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu.

Önemli sektörlere yeşil çelik tedariki

Anlaşma kapsamında HH Stainless’ın, NSCarbolex™ Neutral marka dubleks paslanmaz çelik boruları petrokimya, inşaat, denizcilik ve açık deniz gibi birçok sektöre tedarik edeceği bildirildi.

Kütle dengesi yöntemiyle üretilen NSCarbolex™ Neutral boruların, karbondioksit dahil olmak üzere sera gazı emisyonlarının azaltılmasını sağladığı ifade edildi.

Asya-Pasifik’te yeşil çelik yaygınlaşacak

Sanayi sektörlerinde düşük emisyonlu çelik ürünlerine olan talebin giderek artmasıyla birlikte Nippon Steel, NSCarbolex™ Neutral markasının bölgedeki konumunu güçlendirmek amacıyla HH Stainless ve diğer partneriyle birlikte iş birliğine devam edeceğini paylaştı.