 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > HH...

HH Stainless Asya’da Nippon Steel’in düşük karbonlu borularının dağıtımını yapacak

Perşembe, 31 Temmuz 2025 12:07:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya’nın önde gelen çelik üreticisi Nippon Steel, düşük karbonlu çelik borularının Asya-Pasifik pazarında dağıtımı için Singapur’un en büyük paslanmaz çelik distribütörlerinden biri olan HH Stainless Pte Ltd. ile tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu.

Önemli sektörlere yeşil çelik tedariki

Anlaşma kapsamında HH Stainless’ın, NSCarbolex™ Neutral marka dubleks paslanmaz çelik boruları petrokimya, inşaat, denizcilik ve açık deniz gibi birçok sektöre tedarik edeceği bildirildi.

Kütle dengesi yöntemiyle üretilen NSCarbolex™ Neutral boruların, karbondioksit dahil olmak üzere sera gazı emisyonlarının azaltılmasını sağladığı ifade edildi.

Asya-Pasifik’te yeşil çelik yaygınlaşacak

Sanayi sektörlerinde düşük emisyonlu çelik ürünlerine olan talebin giderek artmasıyla birlikte Nippon Steel, NSCarbolex™ Neutral markasının bölgedeki konumunu güçlendirmek amacıyla HH Stainless ve diğer partneriyle birlikte iş birliğine devam edeceğini paylaştı.


Etiketler: Boru Borular Japonya Doğu Asya ve Pasifik Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Nippon Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Vallourec başlıca segmentine odaklanma stratejisiyle Serimax’ı elden çıkardı

31 Tem | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay

30 Tem | Boru

Ukraynalı çelik ihracatçıları küresel pazara açılmak için 22 milyon $’lık yatırım planlıyor

30 Tem | Çelik Haberler

ABD’de boru fiyatları yatay, vergiler ve faiz indirimi yapılmaması spot piyasayı baskılıyor

30 Tem | Boru

Brezilya Hindistan, Tayvan ve Çin’den ithal çelik boruya antidamping vergisi getirdi

30 Tem | Çelik Haberler

Sondaj kulelerinin sayısı ABD’de düşüş, Kanada’da artış kaydetti - 31. hafta, 2025

30 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Mayıs ayında %6,3 geriledi

30 Tem | Çelik Haberler

ABD Türkiye’den ithal geniş çaplı kaynaklı boruya vergi getirmedi

29 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2025’in Mayıs ayında %8,7 düşüş kaydetti

29 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2025’in Mayıs ayında %10,3 arttı

28 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis