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HBIS Company’nin net kârı ilk yarıda %36 azaldı

Cuma, 02 Eylül 2022 11:13:02 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli Hebei Iron and Steel Group’un bağlı kuruluşu başlıca çelik üreticisi HBIS Company Co., Ltd.’nin faaliyet geliri bu yılın ilk yarısında yıllık %4,05 düşüşle 71,99 milyar RMB (10,5 milyar $), net kârı ise yıllık %35,98 düşüşle 974 milyon RMB (141,6 milyon $) seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %0,84 artışla, yıllık %1,7 düşüşle ve yıllık %6 düşüşle 14,36 milyon mt, 13,83 milyon mt ve 13,10 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirket, bu yılın ilk altı ayında nihai mamul fiyatlarında meydana gelen aşağı yönlü hareketin ve cansız talebin net kârındaki düşüşte etkili olduğunu belirtti.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Hebei Steel Group 

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