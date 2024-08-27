Hangzhou Steel Ocak-Haziran dönemi için 36,44 milyon RMB net zarar açıkladı

Zhejiang eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Hangzhou Iron & Steel Co., Ltd., bu yılın ilk altı ayına ilişkin mali sonuçlarını yayınladı. Buna göre, söz konusu dönemde üreticinin faaliyet geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,42 artarak 33,55 milyar RMB (4,7 milyar $) seviyesine ulaşırken, net zararı geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 55,24 milyon RMB'ye göre azalarak 36,44 milyon RMB'ye (5,1 milyon $) geriledi.
Üretici, faaliyet gelirlerindeki artışın yenilenebilir kaynakların satışından elde edilen gelirdeki artıştan kaynaklandığını belirtti.