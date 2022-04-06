Habaş’ın soğuk haddeleme tesisi için ÇED süreci başladı

Çarşamba, 06 Nisan 2022 09:57:41 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İzmir, Aliağa’da faaliyet gösteren Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş’nin gerçekleştirmeyi planladığı soğuk haddehane tesisi projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yıllık 1,65 milyon mt kapasiteye sahip olacak tesise yapılacak yatırımın maliyeti 900 milyon TL seviyesinde yer alıyor ve bu bedelin büyük bir kısmını makine ile ekipmanın oluşturması bekleniyor.

Tesisin otomotiv sektöründe kullanılmak üzere 400.000 mt galvanize soğuk mamul, inşaat sektöründe kullanılmak üzere 350.000 mt galvanizlenmiş soğuk mamul ve 900.000 mt soğuk mamul üretmesi planlanıyor.