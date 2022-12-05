Habaş soğuk haddehane tesisi için onay aldı

Pazartesi, 05 Aralık 2022 11:22:54 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevresel Etki Değerlendirme raporları kapsamında, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş’nin İzmir, Aliağa’da gerçekleştirmeyi planladığı soğuk haddehane tesisi projesine yönelik çevresel etki değerlendirmesinin gerekli olmadığına karar verildi.

Söz konusu proje 9 adet ana ünite ve 4 adet yardımcı üniteden oluşacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, yıllık 1,65 milyon mt kapasiteye sahip olacak tesise yapılacak yatırımın maliyeti 460 milyon TL seviyesinde yer alıyor. Bu bedelin büyük bir kısmını makine ile ekipmanın oluşturması bekleniyor.

Tesisin otomotiv sektöründe kullanılmak üzere 400.000 mt galvanize soğuk mamul, inşaat sektöründe kullanılmak üzere 350.000 mt galvanizlenmiş soğuk mamul, 90.000 mt galvanizlenmiş sıcak mamul ve 900.000 mt soğuk mamul üretmesi planlanıyor.