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Habaş rıhtım projesi için bakanlık onayı aldı

Cuma, 14 Ocak 2022 11:04:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazla İstihsal Endüstri A.Ş’nin İzmir, Aliağa’nın Nemrut Körfezi’nde bulunan limanının batısında gerçekleştirmeyi planladığı Rıhtım ve Geri Hizmet Sahası Projesi’yle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve onaylandığı bildirildi.

Rapora göre, yatırım maliyeti 95 milyon TL olan proje kapsamında toplam 66.987 m2 alanda 1.042 m uzunluğunda rıhtım ve rıhtım alanının gerisinde geri hizmet sahası yapılması planlanıyor. 

Rıhtımın toplam yük elleçleme ve genel kargo kapasitesinin yıllık 8 milyon mt olması planlanıyor. Projenin inşaatının iki yıl içerisinde tamamlanması ve ekonomik ömrünün 50 yıl olması bekleniyor.    


Etiketler: Türkiye  yatırım  Avrupa  |  benzer haberler »


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