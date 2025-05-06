Habaş Hatay’da sıcak haddehane tesisi kuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş.’nin Hatay’ın Yeşilköy ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı sıcak haddehane tesisi projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 983,5 milyon TL olan proje kapsamında sıcak haddehane tesisinin yıllık kütük üretim kapasitesinin 1,25 milyon mt olması planlanıyor. Planlanan projenin inşaat aşamasında 50, işletme aşamasında ise 150 personelin çalışacağı öngörülüyor.