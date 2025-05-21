Habaş eski Honda fabrikasında otomotiv üretimine başlayacak

Yerel basında çıkan haberlere göre Habaş, Çinli bir otomobil üreticisi ile iş birliği yaparak Kocaeli'deki eski Honda fabrikasında elektrikli ve hibrit araç üretimine başlamayı planlıyor. 2021 yılında Japon otomobil üreticisi Honda, fabrikayı elinden çıkarmış ve fabrika ardından Habaş tarafından satın alınmıştı.

Yerel kaynaklara göre şirket kendi hibrit ve elektrikli araç modellerini geliştirmek istiyor. Bu modellerin, ilk tasarım aşamasından üretime kadarki tüm geliştirme süreci Türkiye'de yürütülecek. Habaş daha önce fabrikada kamyon üretileceğini açıklamış ve Nissan ve Mercedes gibi otomobil üreticileriyle olası bir iş birliği konusunda görüşmeler yapıldığı belirtilmişti.