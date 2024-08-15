 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Habaş...

Habaş Ankara’da kuracağı güneş enerjisi santrali için onay bekliyor

Perşembe, 15 Ağustos 2024 12:08:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş.’nin Ankara’nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı ve halkın görüşüne açıldığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 2,63 milyar TL olan proje kapsamında toplam 347.274 adet güneş paneli kurulacak. Kurulu kapasitesi 170 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 295,63 milyon kWh enerji üreteceği öngörülüyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Üretim Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Diler Çelik Kars’ta kuracağı güneş enerjisi santrali için onay bekliyor

07 Ağu | Çelik Haberler

Habaş İlhanlar Haddecilik’i satın alarak sektördeki varlığını büyütmek istiyor

06 Ağu | Çelik Haberler

Tezcan Galvaniz İzmir’de kuracağı güneş enerjisi santrali için onay aldı

01 Ağu | Çelik Haberler

İsdemir güneş enerjisi santrali projelerini sürdürüyor

19 Tem | Çelik Haberler

Ekinciler Şanlıurfa’da kuracağı güneş enerjisi santrali için onay aldı

20 Haz | Çelik Haberler

İçdaş Afyonkarahisar’da kuracağı güneş enerjisi santrali için onay aldı

22 May | Çelik Haberler

Kaptan Demir Çelik Adana’da kuracağı iki adet güneş enerjisi santrali için onay aldı

22 Mar | Çelik Haberler

Çelik Halat ve Tel Sanayii Malatya’da kuracağı güneş enerjisi santrali için onay aldı

21 Mar | Çelik Haberler

OYAK Bingöl’de kuracağı peletleme tesisiyle dışa bağımlılığı azaltacak

15 Mar | Çelik Haberler

Ekinciler Şanlıurfa’da güneş enerjisi santrali kuracak

22 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis