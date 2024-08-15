Habaş Ankara’da kuracağı güneş enerjisi santrali için onay bekliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş.’nin Ankara’nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı ve halkın görüşüne açıldığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 2,63 milyar TL olan proje kapsamında toplam 347.274 adet güneş paneli kurulacak. Kurulu kapasitesi 170 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 295,63 milyon kWh enerji üreteceği öngörülüyor.