H2 Green Steel dijitalleşme konusunda Mobilaris ile iş birliği yapıyor

Çarşamba, 18 Ocak 2023 11:07:55 (GMT+3) | İstanbul

İsveç merkezli H2 Green Steel, İsveçli yazılım şirketi Mobilaris ile Boden’de bulunan büyük ölçekli çelik tesisinin inşaatı ve devreye alındıktan sonra operasyonları sırasında dijital çözümlerin kullanılması için iş birliği yapmak üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Açıklamaya göre yeşil hidrojen kullanacak olan tesis türünün ilk örneği olacak.

İki şirket yeni nesil karbonsuz çelik üretim tesisinin inşaatını ve daha sonra günlük operasyonlarını verimli, güvenli ve şeffaf bir şekilde işletmeye olanak tanıyan daha verimli bir saha koordinasyonu sağlamayı amaçlıyor.