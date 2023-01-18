﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

H2 Green Steel dijitalleşme konusunda Mobilaris ile iş birliği yapıyor

Çarşamba, 18 Ocak 2023 11:07:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveç merkezli H2 Green Steel, İsveçli yazılım şirketi Mobilaris ile Boden’de bulunan büyük ölçekli çelik tesisinin inşaatı ve devreye alındıktan sonra operasyonları sırasında dijital çözümlerin kullanılması için iş birliği yapmak üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Açıklamaya göre yeşil hidrojen kullanacak olan tesis türünün ilk örneği olacak.

İki şirket yeni nesil karbonsuz çelik üretim tesisinin inşaatını ve daha sonra günlük operasyonlarını verimli, güvenli ve şeffaf bir şekilde işletmeye olanak tanıyan daha verimli bir saha koordinasyonu sağlamayı amaçlıyor.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

SSAB ve Stena Stål İsveç pazarında fosilsiz çelik sevkiyatı için anlaşma imzaladı

11 Oca | Çelik Haberler

Ovako yeni hidrojen tesisiyle çelik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonunu azaltacak

14 Kas | Çelik Haberler

SSAB’nin mali sonuçları Ocak-Eylül döneminde artış gösterdi

04 Kas | Çelik Haberler

SSAB zayıf talep nedeniyle Raahe’deki yüksek fırınını askıya alacak

26 Eki | Çelik Haberler

H2 Green Steel, Brezilya ve İskandinav ülkelerinde yeşil hidrojen üretimi gerçekleştirmek için Hydro Havrand ile ...

14 Eki | Çelik Haberler

Midrex H2 Green Steel’in doğrudan indirgenmiş demir tesisi için teknoloji tedarik edecek

12 Eki | Çelik Haberler

H2 Green Steel çelik üretiminin karbondan arındırılması için finansman aldı

31 Ağu | Çelik Haberler

H2 Green Steel BMW Group’a karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

22 Ağu | Çelik Haberler

SSAB’nin satış gelirleri yüksek çelik fiyatları sayesinde ikinci çeyrekte arttı

22 Tem | Çelik Haberler

HYBRIT fosilsiz hidrojen gazı depolama tesisini kullanıma açtı

21 Haz | Çelik Haberler