H2 Green Steel çelik üretiminin karbondan arındırılması için finansman aldı

Çarşamba, 31 Ağustos 2022 14:05:35 (GMT+3) | İstanbul

İsveç merkezli H2 Green Steel, yenilenebilir hidrojen kullanarak çelik üretimini karbondan arındırma girişimi için bir grup yatırımcıdan toplam 190 milyon €’luk finansman aldığını açıkladı.

Şirket İsveç’in kuzeyinde bulunan Boden’de yeşil hidrojenle faaliyet gösteren bir çelik tesisi aracılığıyla çelik sektöründen başlamak üzere karbon emisyonu üreten sektörleri dönüştürmeyi hedefliyor.

Öte yandan H2 Green Steel ürettiği ilk ürünlerin yaklaşık %60’ını şimdiden sattığını, bunun da karbondan arındırılmış çelik talebini yansıttığını belirtti. Şirketin ürünleri, çelik servis merkezleri, boru, binek araç ve ağır ticari araç, beyaz eşya ve inşaat ürünleri imalatçıları dahil olmak üzere birçok sektöre satıldı.