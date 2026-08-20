Gürcistan'ın Türkiye'den çubuk ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %20,4 yükseldi

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkenin Türkiye'den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 1,96 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %56,9 artışla 308 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %5 artışla 1,65 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk yedi ayında Gürcistan'ın Türkiye'den yaptığı çelik çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %20,4 artışla 122.094 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak-Temmuz döneminde kaydedilen 59,38 milyon $'a kıyasla 73,45 milyon $ seviyesinde kaydedildi.