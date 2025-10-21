Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde artışını sürdürdü

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 2,26 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %31,5 düşüşle 237,82 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %1,7 artışla 2,02 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk dokuz ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 2.349 mt’a kıyasla 117.349 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 1,63 milyon $’a kıyasla 68,63 milyon $ seviyesinde kaydedildi.