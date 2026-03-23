Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde artmaya devam etti

Pazartesi, 23 Mart 2026 14:32:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 499,5 milyon $ olurken, bu ticareti yıllık %80,9 artışla 83,89 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %18,9 artışla 415,64 milyon $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk iki ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 715 mt’a kıyasla 58.587 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat döneminde kaydedilen 460.200 $’a kıyasla 34,86 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


