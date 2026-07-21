Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2026’nın ilk yarısında %41,5 arttı

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 1,66 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %57,3 artışla 267,12 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %6,8 artışla 1,39 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk yarısında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %41,5 artışla 102.442 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak-Haziran döneminde kaydedilen 42,55 milyon $’a kıyasla 61,38 milyon $ seviyesinde kaydedildi.