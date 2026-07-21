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Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2026’nın ilk yarısında %41,5 arttı

Salı, 21 Temmuz 2026 11:56:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 1,66 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %57,3 artışla 267,12 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %6,8 artışla 1,39 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk yarısında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %41,5 artışla 102.442 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak-Haziran döneminde kaydedilen 42,55 milyon $’a kıyasla 61,38 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Gürcistan Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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