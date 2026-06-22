 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Gürcistan’ın...

Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde yükseldi

Pazartesi, 22 Haziran 2026 15:11:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 1,38 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %65,6 artışla 225,49 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %7,2 artışla 1,16 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk beş ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 52.974 mt’a kıyasla 86.320 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak-Mayıs döneminde kaydedilen 31,33 milyon $’a kıyasla 51,31 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Gürcistan Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde artmaya devam ediyor

22 May | Çelik Haberler

Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2026’nın ilk çeyreğinde yükseldi

24 Nis | Çelik Haberler

Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde artmaya devam etti

23 Mar | Çelik Haberler

Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2026’nın Ocak ayında keskin artış gösterdi

24 Şub | Çelik Haberler

Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2025’te artışını sürdürdü

22 Oca | Çelik Haberler

Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde arttı

22 Ara | Çelik Haberler

Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde yükseldi

24 Kas | Çelik Haberler

Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde artışını sürdürdü

21 Eki | Çelik Haberler

Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde sertçe arttı

22 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2025 yılının ilk yarısında %28,2 yükseldi

05 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis