Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde yükseldi

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 1,38 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %65,6 artışla 225,49 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %7,2 artışla 1,16 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk beş ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 52.974 mt’a kıyasla 86.320 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak-Mayıs döneminde kaydedilen 31,33 milyon $’a kıyasla 51,31 milyon $ seviyesinde kaydedildi.