Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2026’nın ilk çeyreğinde yükseldi

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Mart döneminde ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 802,1 milyon $ olurken, bu ticareti yıllık %90,5 artışla 144,81 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %9,2 artışla 657,32 milyon $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk üç ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 15.442 mt’a kıyasla 59.301 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak-Mart döneminde kaydedilen 9,19 milyon $’a kıyasla 35,33 milyon $ seviyesinde kaydedildi.