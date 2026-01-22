Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2025’te artışını sürdürdü

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre 2025 yılında ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 3,1 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %27,4 düşüşle 332,91 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık bazda değişiklik göstermeyen 2,77 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın tamamında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 2.608 mt’a kıyasla 153.814 mt olurken, bu ithalatın değeri 2024 yılında kaydedilen 1,82 milyon $’a kıyasla 90,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.