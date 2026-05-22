Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde artmaya devam ediyor

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Nisan döneminde ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 1,09 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %92,1 artışla 192,2 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %9,5 artışla 903,14 milyon $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk dört ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 29.820 mt’a kıyasla 82.250 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak-Nisan döneminde kaydedilen 17,77 milyon $’a kıyasla 48,78 milyon $ seviyesinde kaydedildi.