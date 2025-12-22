Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde arttı

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Kasım döneminde ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 2,79 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %30,1 düşüşle 306,43 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %0,7 düşüşle 2,49 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk 11 ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 2.539 mt’a kıyasla 129.050 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde kaydedilen 1,77 milyon $’a kıyasla 75,55 milyon $ seviyesinde kaydedildi.