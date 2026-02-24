 |  Giriş 
Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2026’nın Ocak ayında keskin artış gösterdi

Salı, 24 Şubat 2026 14:22:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak ayında ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 247,1 milyon $ olurken, bu ticareti yıllık %121,9 artışla 52,12 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %9,9 artışla 194,98 milyon $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 50 mt’a kıyasla 35.711 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 38.000 $’a kıyasla 21,31 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


