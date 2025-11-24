 |  Giriş 
Gürcistan’ın Türkiye’den çubuk ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde yükseldi

Pazartesi, 24 Kasım 2025 13:50:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde ülkenin Türkiye’den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 2,53 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %35 düşüşle 270,8 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %1,8 artışla 2,26 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk 10 ayında Gürcistan’ın Türkiye’den yaptığı çelik çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 2.435 mt’a kıyasla 118.091 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde kaydedilen 1,69 milyon $’a kıyasla 69,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


