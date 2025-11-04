Malezya ve Güney Kore serbest ticaret anlaşması çelik sektöründeki iş birliğini güçlendirecek

Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Malezya ve Güney Kore'nin çelik ve imalat sektörlerine doğrudan fayda sağlamak üzere modern bir çerçeve oluşturan bir serbest ticaret anlaşması imzaladığını açıkladı. Malezya'nın 19. serbest ticaret anlaşması olan bu anlaşma, ikili ekonomik iş birliğinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Çelik sektörü anlaşmanın merkezinde

Çelik, anlaşmada yer alan önemli endüstriyel ürünler arasında yer alıyor. Anlaşmaya göre:

Yarı mamul ve nihai mamule uygulanan vergiler kaldırılacak.

Yassı mamul, filmaşin ve alaşımlı çelik sevkiyatlarına yönelik gümrük işlemleri kolaylaştırılacak.

Her iki ülkedeki üreticiler ve imalatçılar arasında ortak girişimler teşvik edilecek.

Düşük karbonlu çelik, hidrojen bazlı indirgeme ve karbon yakalama, kullanımı ile depolamasına yönelik teknolojiler konusunda ortak araştırmalar desteklenecek.

Malezya-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşmasına (MKFTA) çeliğin dahil edilmesinin, özellikle otomotiv ve inşaat sektörlerindeki yüksek katma değerli imalat için daha sorunsuz ticaret akışları ve endüstriyel modernizasyon konusunda daha fazla iş birliği yaratması bekleniyor.

Yeşil çelik ve dijital tedarik zincirleri

Her iki ülke de kritik sektörlerde dayanıklı ve sürdürülebilir tedarik zincirleri kurmayı taahhüt etti. Ekonomik iş birliği başlığı altında MKFTA, yeşil çelik üretimine geçişi, tesislerde karbon verimliliğinin artırılmasını, çelik dağıtımında yapay zekâ ve veriye dayalı lojistik kullanımını, Malezya'nın işleme merkezleri ile Güney Kore'nin yüksek teknolojili üretim merkezlerini birbirine bağlayan Hint-Pasifik koridorlarının genişletilmesini destekliyor.

Endüstriyel iş birliği

MKFTA, çelik ve metal sektörlerinde çapraz yatırım için de bir çerçeve sunuyor. Buna göre Güney Koreli şirketlerin Malezya'da otomotiv çeliği işleme ve silisli çelik üretimi alanlarını araştırması beklenirken, Malezyalı üreticilerin ise Güney Kore’nin ileri yeşil çelik teknolojileri ve kaplama konusundaki uzmanlığından yararlanabileceği belirtiliyor. Ayrıca iki ülke akıllı limanlar, enerji şebekeleri ve ulaşım sistemleri gibi altyapı projeleriyle bağlantılı çelik talebinde iş birliğini güçlendirmeye hazırlanıyor.