BHP ve POSCO hidrojen bazlı HyREX teknolojisiyle sıfıra yakın emisyonlu üretim için güçlerini birleştirdi

Avustralyalı madenci BHP ve Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, POSCO’nun çelik üretiminden kaynaklı emisyonları neredeyse sıfırlamak için indirgeyici hammadde olarak hidrojen kullanan HyREX demir üretim teknolojisinin geliştirilmesi ve test edilmesi konusunda iş birliği yapmak üzere mutabakat anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

İş birliğinin, HyREX teknolojisinin temelini oluşturan akışkan yataklı reaktörleri ve elektrikli eritme fırınını kullanarak hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir (DRI) teknolojisinin geliştirilmesine odaklanacağı bildirildi.

HyREX deneme tesisi faaliyetlerine 2028’de başlıyor

HyREX’in, indirgeyici madde olarak kömür yerine hidrojen kullanarak toz cevherin peletleme gerektirmeden doğrudan kullanılmasını sağladığı ifade edildi. Bu sayede geleneksel şaftlı DRI sistemlerine göre önemli bir avantaj elde edildiğine dikkat çekildi. Öte yandan teknolojinin, Uluslararası Enerji Ajansının cevher bazlı üretim yöntemleri için belirlediği bir metrik ton ham çelik başına 0,40 tCO₂e/ton değerine uyum sağladığı ve sermaye ile enerji yoğunluğunun düşürülmesini destekleyeceği vurgulandı.

Anlaşma kapsamında BHP’nin, Pilbara’da ürettiği demir cevherini test edilmek üzere POSCO’nun Pohang’daki HyREX deneme tesisine tedarik edeceği dile getirildi. Ayrıca akışkan yataklı reaktörler ve elektrikli eritme fırını kullanan dünyanın ilk büyük ölçekli hidrojen bazlı demir üretim tesisinin kapasitesinin yıllık 300.000 mt seviyesinde yer alacağı, inşasının yakın zaman içerisinde başlayacağı ve 2028’in başında devreye alınmasının planlandığı aktarıldı.