Güney Kore çelik sektörünü kurtarmak için yeni yasa tasarısını açıkladı

Yerel basında yer alan haberlere göre Güney Kore meclisi iktidar ve muhalefet partilerinden 106 milletvekilinin desteklediği kapsamlı bir yasa tasarısı olan Kore Çelik Yasası’nı açıkladı. Tasarı, ülkenin çelik sektörünü ABD hükümetinin çeliğe getirdiği %50’lik vergiler ve düşük maliyetli Çin menşeli çeliğin yarattığı rekabet gibi artan baskılardan kurtarmayı amaçlıyor.

Sektörün ekonomik katkısı tehlike altında

Güney Kore çelik sektörü ulusal üretimin %4,8'ini oluşturuyor ve 430.000'den fazla kişiye istihdam sağlayarak imalat ekonomisinin temel taşlarından biri konumunda. Ancak sektör, küresel karbonsuzlaşma kuralları, Çin çıkışlı ucuz çelik ve yüksek vergilerden kaynaklanan eşi görülmemiş zorluklarla karşı karşıya.

Yerel basına göre Koreli yetkililer bu durum hakkında yakın zamanda harekete geçilmezse zayıflayan çelik sektörünün Güney Kore'nin daha geniş sanayi ekosistemini zedeleyebileceği ve gemi yapımından elektrikli araç geliştirmeye kadar birçok sektörü etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Uluslararası ticaret baskıları

Güney Kore ve ABD arasında yapılan son pazarlıkların ardından çoğu vergi %15’e düşürülmüş olsa da Güney Kore’den ithal çeliğe getirilen %50’lik vergide değişiklik yapılmadı. Bununla birlikte kaynaklara göre önümüzdeki yıl devreye alınacak Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması da karbonsuzlaşma faaliyetlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmedikleri takdirde Güney Koreli çelik üreticilerine daha fazla baskı uygulayacak.

Yeni ve kapsamlı bir politika

Güney Kore meclisine getirilen Kore Çelik Yasası kapsamında beş yıllık ana planlar geliştirecek bir başkanlık komitesi kurulacak. Yasa tasarısının ana başlıkları şunlar:

Mali destek: Tasarı, hidrojen bazlı ve düşük emisyonlu teknolojilere yatırım yapan şirketlere sübvansiyonlar, düşük faizli krediler, vergi indirimleri ve üretim maliyet desteği sunacak.

Yeşil çelik bölgeleri: Sürdürülebilir çelik inovasyonunu teşvik etmek için kolaylaştırılmış izin ve düzenleyici süreçlere sahip özel alanlar oluşturulacak.

Ticari önlemler: Daha sıkı ithalat kuralları, düşük kaliteli çelik ithalatı kısıtlamaları ve haksız ticaret uygulamalarına karşı genişletilmiş hükümet yetkisi dahil güçlendirilmiş tedbirler alınacak.

Hükümet müdahalesi: Sektörün yeniden yapılanması sırasında mali ve düzenleyici destek ve gerekli birleşmeler için geçici antitröst muafiyetleri verilecek.