Güney Kore, Çin’den ithal vasıflı çelik çubuğa yönelik antidamping soruşturması başlattı

Salı, 12 Mayıs 2026 11:18:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Komisyonu, Çin’den vasıflı çelik çubuk ithalatına yönelik antidamping soruşturması başlattı.

1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan soruşturma, yerel çelik üreticileri SeAH Besteel ve SeAH Changwon Special Steel’in Çin’den yapılan düşük fiyatlı ithalatın haksız rekabete yol açtığı yönündeki iddiaları üzerine açıldı. Soruşturmada, söz konusu ithalatın dampingli olup olmadığı ve yerel sanayiye zarar verip vermediği incelenecek.

Ön inceleme sonucunda damping ve zarar tespit edilmesi halinde Güney Koreli yetkililerin nihai karar öncesinde geçici antidamping vergileri uygulayabileceği belirtildi.

Bahsi geçen ürünler Güney Kore Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde HSK 7214.10.0000, 7214.30.0000, 7214.91.0000, 7214.99.1000, 7214.99.9000, 7215.10.0000, 7215.50.0000, 7215.90.0000, 7228.10.0000, 7228.20.0000, 7228.30.1000, 7228.30.9000, 7228.40.1000, 7228.40.9000, 7228.50.0000 ve 7228.60.9000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


